Täna ja homme toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kolm tasuta doktorikontserti

Reedel, 31. märtsil kell 18 saab Mustpeade majas kuulata Fabrizio Nastari kahe teose esmaettekannet: „Nostra Ignuda Natura” (2022) koorile ja „Elogio della Caduta” (2023) akordionile ja viiulile. Laval on Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja dirigent Lodewijk van der Ree ning Momir Novaković (akordion) ja Kaija Lukas (viiul).

Fabrizio Nastari on itaalia helilooja, kes on lisaks klassikalisele kitarrile ja klaverile õppinud kompositsiooni, elektroakustilist kompositsiooni ning koorijuhtimist Ottorino Respighi nimelises konservatooriumis. Magistrikraadi omandas ta EMTA-s heliloomingu alal professor Toivo Tulevi ja professor Helena Tulve käe all. Nastari doktoritöö teema on „Irony as Creative Element for Music Composition”, tööd juhendab emeriitprofessor Jaan Ross.

Kell 19 toimub EMTA kontserdi- ja teatrimaja suures saalis klarnetimängija Vittoria Ecclesia doktorikontsert, kus on laval ka pianist Kristi Kapten ja löökpillimängija Elias Gustavsson. Kavas on Fabrizio Nastari teose esmaettekanne, samuti Stockhauseni ja Nielseni looming.

Vittoria Ecclesia alustas klarnetiõpinguid G. Cantelli konservatooriumis Itaalias, Sandro Tognatti käe all. Hiljem omandas ta magistrikraadi (cum laude) EMTA-s klarneti interpretatsiooni alal professor Toomas Vavilovi klassis. Praegu on ta omandamas doktorikraadi, uurides ajaloolise klarneti kasutusvõimalusi interpreedi praktikas. Ecclesia väitekirja teema on „Iwan Müller’s legacy: a reflection on virtuosity based on his quartets for clarinet and strings”, tööd juhendavad professorid Toomas Siitan ja Peeter Sarapuu. Vittoria Ecclesia töötab ka klarnetimängijana Rahvusooper Estonia orkestris.

Laupäeval, 1. aprillil kell 19 astub publiku ette EMTA doktorant Ilana Makarina (klaver), kes esitab Beethoveni, Rahmaninovi, Ligeti, Chini teoseid.

Ilana Makarina õppis Jāzeps Vītols’i nimelises Läti Muusikaakadeemias professor Jānis Maļeckise juures. Õpinguid jätkas ta EMTA-s professor Ivari Ilja juures klaveri erialal ning hiljem vokaalkammermuusika erialal professor Helin Kapteni juures. Makarina kirjutab väitekirja teemal „Unsuk Chin’s piano concerto: the pianist’s creative processes in relation to the preparation of the piano score”, juhendavad vanemlektor Sten Lassmann ja lektor Maksim Štšura.