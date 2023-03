Nagu sarjades tavaliselt, tuletame lühidalt meelde eelnenut. Esimese hooaja avaosas tundub, et ülirikas vanamees Logan Roy (Brian Cox), kes oma impeeriumisse kokku kraapinud miljardeid väärt firmasid, hakkab lõpuks ilmarahva suureks kergenduseks maha kärvama. Niigi on maa sellist despoodist kröösust liiga kaua talunud. See ajab elevile tema lapsed ja pärijad. Kendall Roy (Jeremy Strong) Connor (Alan Ruck), Shiv (Sarah Snook) ja Roman (Kieran Culkin) on kah tõelised meistriteosed: nii õelaid, alatuid ja isekaid lihtsurelik ikka ise valmis ei trei. Küllap lasi vana Roy need eritellimuse peale nihukesteks teha (nali).