NÄDALA FILM ⟩ Mõmmiõudukas, mis tekitab raske Puhh-melli

Teiseks, ma ei arva, et miljonite laste seas armastatud ning rahva ühisteadvusesse tõusnud lastejutt oleks juba eos liiga püha, et seda millekski groteskseks keerata – kui teha seda õiges vaimus, kavala eneseirooniaga ning kujutlusvõimega kirjutatud reeglite järgi. Näinud nüüd aga amatöör-õudusfilmi «Karupoeg Puhh: Veri ja mesi», pean ma küsima: mis, kurat, see on?