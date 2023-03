Bändil on surma ja teispoolsusega üsna tihe ja paraku mitte ühepoolne side. «Memento Mori» on viimase nelja kümnendi ühe olulisema bändi Depeche Mode’i 15. stuudioalbum ja ühtlasi esimene pärast asutajaliikme Andrew Fletcheri surma eelmise aasta mais. Solist Dave Gahan on oma deemonitega maadeldes teinud nii enesetapukatse kui ka üledoosi, on põdenud vähki ja saanud infarkti. Siinkohal meenub bändi 11. stuudioalbum «Playing The Angel» (2005), mille motoks oligi «Pain and suffering in various tempos» (piin ja kannatused vahelduvas tempos).