GALERII ⟩ Rahvusooperis kuulutati välja SEB publikupreemia tänavused laureaadid

Bariton René Soom on õppinud klassikalist laulmist aastail 1995–1999 G. Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis, 2000–2004 Eesti Muusikaakadeemias ja jätkanud 2004–2008 samas ka magistriõppes (prof. Jaakko Ryhäneni kl.). Ta on täiendanud end Hartmut Hölli, Rudolf Piernay ja Gerhard Kahry meistrikursustel. Rahvusooper Estonias on René Soom töötanud alates 1997., solistina 2005. aastast. René Soom on tegutsenud aktiivselt ka väljaspool koduteatrit, esinenud külalisena Vanemuise teatris, teinud koostööd Pärnu Linnaorkestri ja Ooper-Kvartetiga ning osalenud KaivConsorti projektlavastustes (Orffi „Kuu“ ja Bizet’ „Carmen“); aastast 1998 sõnateatri „Varius“ tegemistes ning on koos trupiga andnud etendusi Rootsis, USA-s ja Kanadas. Ta on edukalt esinenud ka kammerlauljana.