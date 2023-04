Suri legendaarne Jaapani helilooja

Sakamoto kuulus legendaarsesse elektroonilise muusika bändi Yellow Magic Orchestra (YMO) ning võitis Oscari oma heliriba eest 1987. aasta filmile «The Last Emperor». Sakamoto mängis ka 1983. aasta filmis «Merry Christmas, Mr Lawrence» koos David Bowiega.

Kawade Shobo Shinsha kirjastuse tunnustatud toimetaja Kazuki Sakamoto poeg Ryuichi Sakamoto alustas muusikaõpinguid 10-aastaselt ning oli lummatud biitlitest ja Debussyst. Keskkooliõpilasena 1960. aastate lõpus osales ta õpilasmeeleavaldustel ning on hiljem ühes intervjuus öelnud, et see kogemus «on selle tuum, kes ma olen».