ERMis toimub Arved Haugi 100. sünniaastapäeva estraadikontsert

Laval on koos Estraadiraadioga Arved Haugi lapselaps Robert Linna ning Uku Suviste, Elina Martinson, Marten Kuningas ja Liisi Koikson. Kontserti juhivad näitlejad Piret Krumm ja Robert Annus. Lauludele on selleks õhtuks uued seaded teinud Tanel Aavakivi ja Priit Sootla Estraadiraadiost. Kontserdi kunstiline juht on Toomas Lunge.