Hortus Musicus jätkab tegutsemist Andres Mustonenita

Eesti Kontserdi juhi Kertu Orro rääkis Postimehele, et tänane kohtumine Andres Mustoneniga möödus teineteist mõistvas õhustikus. «Selgitasin veelkord, miks olukorras, kus Ukrainas käib sõda ning Vene ja Eesti vahel on piiriülene kultuurikoostöö peatatud, ei saa Eesti Kontsert jätkata koostööd nende artistidega, kes Venemaal siiski edasi esinevad ega näe selles probleemi. Rõhutasin ka, et samas on iga inimene vaba oma valikuid tegema,» kirjeldas Orro.

«Andres mõistis meie otsust ja tekkinud põhimõttelist väärtuskonflikti. Oluline on mõista, et meie otsus ei tähenda kuidagi Andres Mustoneni tühistamist – nii nagu on püütud väita. Mustonenil on Eesti muusikakultuuris oluline koht, ta on võimekas dirigent ja vanamuusik, keda kutsutakse edaspidigi esinema Eestisse ja välismaale; koostöö lõppemine Eesti Kontserdiga pole siin kuidagi takistuseks,» rõhutas Orro.