Minu teadvusse jõudis vist enne Ryuichi Sakamoto nimi kui muusika. Et on keegi selline jaapani helilooja. Kui mõtled heliloojale, siis see sõna «helilooja» on ikka kuidagi kaalukas ja tõsine. Isegi kui nii ei ole, ja tihtipeale polegi, aga selline tõke seisab ees.