Viljandi linn ei toeta Mustoneni jätkamist festivali kunstilise juhina

Viljandi linnavalitsus teatas pressiteates, et ei jaga Viljandi vanamuusikafestivali korraldaja Aivar Trallmanni ajalehes Sakala öeldut, et kuna Mustonen on tulevast festivali ette valmistanud juba möödunud suvest saadik, siis seda rongi enam peatada ei saa. «Tervikuna on praegune olukord muidugi suur probleem,» lausus Trallmann. «Väga palju on seotud Mustoneni isikuga ja praegu midagi muutma hakata oleks sisuliselt võimatu. Koos temaga on sõlmitud paljud rahvusvahelised lepingud ja midagi pole teha.»