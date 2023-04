ROMANTILINE SHAKESPEARE UGALAS ⟩ Lavastaja Tanel Jonas: selles näidendis pole tegelast, kes poleks armunud!

««Kaheteistkümnes öö» on üks Shakespeare’i põnevamaid näidendeid. Siia sõnadesse on pandud terve maailm ning lisaks ei ole selles näidendis ühtegi tegelast, kes poleks kellessegi armunud. Armastus kui miski, mis paneb maailma tiirlema – see on praegusel ajal väga paeluv teema,» ütleb lavastaja Tanel Jonas.