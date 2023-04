Pink Turns Blue esineb täna Tallinnas

Pink Turns Blue koosseisu kuuluvad Mic Jogwer (vokaal, kitarr), Luca Sammuri (bass) ja Paul Richter (trummid). Bänd oli Saksamaa gootiroki arendamise eesotsas alates 1985. aastast, kui see oli veel duo koos Jogweri ja Thomas Elberniga. Pink Turns Blue sai oma nime Hüsker Dü loost ja nende kõlapilti inspireerisid nii The Chameleons, Clan Of Xymox ja The Cure.