Selgus Fleetwood Maci laulja Christine McVie surma põhjus

Christine McVie suri isheemilise insuldi tagajärjel. See tähendab, et osa ajust jääb ilma verevarustusest, millega kantakse ajukoesse ajurakkudele eluks hädavajalikke toitaineid ja hapnikku. Verevoolu katkemisel saavad ajurakud kahjustada ja hukkuvad. McVie kehast leiti ka vähirakke, kuid ei suudetud tuvastada, kust need pärinevad.