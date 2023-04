Corelli Music toob pühadeks esinema särava noore kontratenori Martin Karu

Kauneimad aariad ja kantaadid on barokiaja heliloojad kirjutanud just sellele veidi müstilisele hääleliigile kontratenorile. Eestis on siiani selliseid lauljaid vähe, tuntumad neist Risto Joost ja Ivo Posti. Martin Karu on esimene Eesti kontratenor, kes õpib klassikalist laulmist Londonis Guildhalli Muusika ja Draama kõrgkoolis. Eelmisel aastal lõpetas ta seal bakalaureuseõppe ning jätkab nüüd magistratuuris. Tema juhendajaks on kontratenor Andrew Watts. Londonisse suundus Martin Karu peale õpinguid G. Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis, kus tema õpetajad olid Risto Joost ja Eha Pärg. Martin Karu on pälvinud PLMFi Noore laulja preemia ja 2020. aastal presidendi Noore õpetlase stipendiumi.