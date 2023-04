VÕLUKEPID PIHKU ⟩ Harry Potterist plaanitakse teleseriaali

Kuulduste järgi pole romaanide autor Rowling telesarjale veel õnnistust andnud. On põhjust uskuda, et kui seriaal peaks tootmisse minema, siis oleks Rowling autorina sellega seotud, et kindlustada telesarja lojaalsus algmaterjalile. Küll aga ei saaks Rowlingust sarja looja või režissöör.