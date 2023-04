ROKKIV KELM SAI KARISTADA ⟩ Kirglik muusikafänn aitas tabada võltsitud vinüülplaatidega äritsenud mehe

55-aastane Hampshire'ist pärit Hutteri tunnistas end kohtus süüdi. Karistusena peab Hutter tegema 350 tundi tasustamata tööd ning kandma kolm kuud jalavõru. Kui ta peaks nende käskude vastu lähima 24 kuu jooksul eksima, ootab teda 4 kuu pikkune vanglakaristus.

Hutter küsis võltsitud vinüülide eest kuni 35 naela ning müüs maailmakuulsate bändide albumeid, nende seas Pink Floyd, Nirvana, Amy Winehouse ja The Clash. Õnneks hakkas üks The Clashi fänn raha tagasi nõudma, kui pani tähele, et ostetud vinüülil on kummaliselt kehv helikvaliteet.

Kui Hutter keeldus raha tagasi maksmast, esitas fänn kaebuse kaubandusjärelevalve ametnikele, kes tellisid näidistena Guns N' Rosesi «Appetite for Destructioni» ja Queens of the Stone Age'i «Songs for the Deafi». Nende plaatide pealt selgus, et Hutter äritseb oma veebipoes võltsingutega.

Hutteri kodu otsiti läbi ja politseinikud konfiskeerisid tema sülearvuti ning telefoni, mis aitas paljastada Hutteri pettuse tegeliku ulatuse. Lisaks sellele, et ta müüs plaate oma veebisaidil ning ühel USA veebilehel, oli ta ühe aasta jooksul eBays müüki pannud tervelt 1200 vinüülplaati.