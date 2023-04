Viljandi pärimusmuusika festivali esinejad on selgunud

«Ma tunnen erakordselt suurt rõõmu, et 30. festivali puhul on meile nii palju kõlavaid kavasid üles antud ja me saame kõik nautida näiteks Vägilaste südamlikku kingitust, et nad otsustasid pärast nende viimast kontserti, mis toimus 12 aastat tagasi, meile siiski selle erilise võimaluse pakkuda, et nende saatel mitmetuhandekesi väravamängu mängida,» lausus festivali pealik Ando Kiviberg. «Paabel on samuti üle kuue aasta taas laval ja ootan suure huviga, milliseid rütmi keerdkäike ja harmooniahüppeid nad meile seekord pakuvad,» lisas ta.