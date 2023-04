Maailma kõige võimsamas näidendis kõneleb hääl kosmosest

Lugu haakus sel hetkel pandeemia ajastuga, kus inimesed istusid korterites ja omavaheline suhtlemine oli minimaalne. Kershaw on pannud oma jutustuse tegelased samamoodi üksinduse isoleeritusse, kuigi ta kirjutas selle näidendi juba 2018. aastal. Seega võib öelda, et Ugala lavastus on väga tänapäevalik, kuigi kui näitleja oli loo sisse juhatanud ja tegelased tutvustanud, kangastus mulle mõtteis Mati Undi romaan «Sügisball», kus samamoodi on linn ja seal elavad üksildased inimesed, kes üksteist ei tunne. Tekkis déjà-vu-tunne.