Uue Kunsti Muuseumis avatakse Eesti Maalikunstnike Liidu aastanäitus

Tähendusrikkale kujundile panustavad väga head maalijad Valeri Vinogradov (s.1952) – silku rappiv kajakas, ja Anne Parmasto – õunapuu paradiisiaias. Tervet “Realiteet ja kujutlus” näitust pingestavaks kutsutud kunstnikuks on 2023 aastal Marko Mäetamm (s 1965) Kunstniku 5 ühemeetrise küljepikkusega lõuendist on pärit “Maailmalõpu”-nimelisest uuemast sarjast, ja siin ületab Mäetamm kõiki oma seniseid minasid ja egosid mitmekordselt.

Paheliste potillilledena ja inimesi õgiva floorana lahendatud hübriidid (kes pole enam inimesed, aga mitte veel ka taimed) on terava siin ja praegu tunnetusega – õnnistegija on surnud, ja moraalireeglid on vaid nõrkadele. 10-st kutsutud Soome kunstnikust (soomlased valis näitusele Satu Kalliokuusi Helsinki kunstnike liidust) jääb silma suurepärane kolorist Mika Vesalahti (s 1967), kelle täiuslik abstraktsioon on ühteaegu ka metsa- ja rabapilt, kus iseseisvunud pintsliklöögid võtavad kohati krutsifikside sarnaseid poose.