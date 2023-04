AK ⟩ Juhan Hellerma omailma kõhelused

Bio- ja zoosemiootika eelkäija, eestimaalasest loodusteadlane Jakob von Uexküll (1864–1944) on käibele toonud «omailma» (sks Umwelt) mõiste, pannes ühtlasi aluse bioloogia suunale, milles, Tartu semiootiku Kalevi Kulli sõnul, on «organismil kui subjektil keskne roll». «Omailm Uexkülli mõttes on kõik see,» jätkab Kull, «mida organism oma taju ja tegevusega eristab ja millele ta seeläbi tähenduse annab.»