AK ⟩ Küllaga armastust, igatsust ja ilu

Sellest ajast peale olen tasapisi taimedega tutvust teinud. Muidugi pole ma nii põhjalike teadmistega kui kirglik taimetark Maret Allikas, kelle tegutsemisjuhised ja (taime)kirjeldused on suurepärased. «Metsapoole maitsetes» leidsin üllatusi omajagu. Ma näiteks poleks ilmaski selle peale tulnud, et põld-litterhein on mõnus maitsetaim, et hundinuia varre mekk meenutab värsket kurki, et tüütut ja samal ajal nägusat (umbrohtu) vesiheina võiks salatisse lisada ja mitte ainult kanadele rohida. Seda loetelu võiksin jätkata.