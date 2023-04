Peeter Oja meenutab legendaarset Kreisiraadiot: see aeg on möödas!

«Kõik algas Kuku raadios,» meenutas Oja Kreisiraadio esimesi saateid. «Ma ei julge täpselt öelda, mis esimene sketš võis olla, aga see oli vist täiesti mõttetu jura mingi torumehega. Olime Tarmo Leinatammega esimeses saates kahekesi. See oli 2. aprillil 1993. Tegime reede õhtul kahetunnise saate. Alguses olidki need kahetunnised. Meil oli saatekava, kus oli kirjas, mida me teeme.»

«Esimene sketš oli vist tõesti mingi torumehega. Järgmine saade sattus suurele reedele. Siis me võtsime tuure vähemaks. Ma ei teagi, mida me tegime – vist mängisime lausa klassikalist muusikat, lugesime luuletust, midagi taolist. Kolmandas saates minu meelest tuli Hannes Võrno,» lisas Oja.

«Kreisiraadio» meeskonnaga viis aastat hiljem liitunud Vilbre käis enda sõnul ülikoolis, kui ta hakkas kuulma, et Kukus on selline raadiosaade. «Hakati ühikas kuulama tubade kaupa. Lõpuks oli ikkagi nii, et võeti kamp kokku, kaeti laua peal üht-teist ära ja kuulati koos. See oli ropult naljakas! Kuulasime ja mõtlesime, et vaat need on mehed!»

Kreisiraadio peale poolfinaali Eurovisioonil. Foto: Liis Treimann

Vilbre tervitas läbi teleekraani Hannes Võrnot ja meenutas, et tele jaoks oli «Kreisiraadiot» alati meeletult lõbus kokku monteerida, sest tuli ette palju ootamatusi. «Võtteplatsil juhtus palju asju, mida enam ei saanud kontrollida. Kui operaator naeris, õla peal kaamera, ja kõik ümberringi itsitasid, oli lõbus seda kõike pärast kokku panna.»

Vanade klippide peale kostis Reikop, et tänapäeval on sellisest huumorist suur puudus. «Peeter, miks sa ei võta Vilbrel sabast kinni ja ei ütle, et teeme veel?»