AK ⟩ Kas ajas rändamine on võimalik?

Dean Buonomano teos «Aju on ajamasin» on oluline nüüdisaja teaduse valdkonda kuluv teos, mis tutvustab süsteemselt kvantfüüsika ja neuroteaduse uusimaid aja uurimise tulemusi. Neid kahte keerulist valdkonda siduv probleem on ajas rändamine. Kvantfüüsika võrrandite järgi on teoorias ajas rändamine võimalik, aga nii füüsikute kui ka neuroteadlaste uuringute järgi võib aeg olla hoopiski keha toodetud ettekujutus.