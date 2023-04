Kevadvetele ja viinakööki

Just praegu saab viimast aega imetleda kevadvete võimsat väge – näiteks võib ette võtta vähem või rohkem ekstreemse veeretke Lõuna-Eestis Võhandu või Ahja jõel. Mõlema jõe ääres on hulgaliselt kultuurilooliselt põnevaid paiku alates Taevaskojast, lõpetades Räpina paberivabrikuga, mistõttu on soovitav kaasa võtta asjatundlik giid.