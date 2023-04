NÄDALA PLAAT ⟩ Labajalareiv ja happeleelo

Sandra Vabarna, Jalmar Vabarna ja Tõnu Tubli ehk dünaamilise trio Trad.Attack!-i neljas stuudioalbum «Bring It On» on omamoodi best-of-materjal, ja seda mitte otseses tähenduses, sest kuigi mõned palad on juba varasemast tuttavad, on kogu kraam siiski värske ja just sellesamuse albumi tarbeks salvestatud. Küll aga on siin taaskasutatud varasemaid ideid ja samas leiutatud uusi kombinatsioone stiilidest.