NÄDALA FILM ⟩ Kolm musketäri taas kinolinal: merci beaucoup!

Sedapuhku on Dumas’ 1844. aastal ilmunud romaani «Kolm musketäri» kinolinale adapteerinud prantslased ise ja raha pole siin kokku hoitud: suurejoonelise seiklusfilmi eelarve oli 39 miljonit eurot. Loomulikult tuleb see raha kinokülastajatelt kätte saada ning nõnda on valitud tee, mis viib kindla peale sihile: nägusad näitlejad, uhked kostüümid ja võimsad võitlusstseenid. Et film publikut piiravat märget külge ei saaks, ei valata selles usinast terariistadega surkimisest hoolimata tilkagi verd.