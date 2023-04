KULTUURIS KUUM ⟩ Melchiori-meistri Elmo Nüganeni filmide edust teatakse isegi Portugalis

Õnne ei soovi ma Nüganenile seepärast, et tal oleks sünnipäev – 61. sünnipäeva tähistas lavastaja veebruaris –, vaid hoopis seepärast, et läbi ajaloo on kõigest 13 Eesti mängufilmi meelitanud kinodesse üle 100 000 vaataja ning Nüganen on nendest filmidest teinud lausa kolm: «Nimed marmortahvlil», «1944» ja «Apteeker Melchior». Just viimasega algas kinos mullu uhke keskaegne krimitriloogia, mis kulmineerub nädala pärast ekraanile jõudva filmiga «Apteeker Melchior. Timuka tütar».