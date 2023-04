SUUR PEOGALERII ⟩ Eesti Muusikaettevõtluse Auhindade jagamisele kogunes särav seltskond

«On uhke näha helistuudiote, tehnoloogiaettevõtte, kirjastajate, agentuuride, plaadifirmade, mänedžmentide jpt kõrvuti tulemusrikkalt tegutsemas, muusikavaldkonda arendamas. Seejuures kogeda selle kõige realiseerumist rahvusvahelisel tasandil. Meil on head kontaktid, meid hinnatakse kõrgelt ning on olemas järjepidev koostöösoov. Saame edasi ehitada tugevat silda kogu Kesk-Euroopa, Põhja ja Balti partnerite vahel, mis on üks meie viimase aja olulisemaid eesmärke,» sõnas Ave Maria Sophia Tölpt, Music Estonia tegevjuht ja EMEA peakorraldaja.