Täna esilinastub Apteeker Melchiori triloogia finaal!

Elmo Nüganeni sõnul jõuab kolmanda filmiga lõpule Merlchiori esimene eluring. «Triloogia lõppvaatus on kolmest filmist kõige pikem ja kindlasti kõige pingelisem. See film on ehk ka kõige minulikum. Ma tahtsin panna Melchiori piirsituatsioonidesse, raskete eetiliste valikute ette. Tahtsin näha, kas ta tuleb selle pressi alt elusalt välja ja hoidsin talle pöialt.»

Nüganen rõhutas, et kuigi filmid moodustavad kokku suure terviku, on iga krimilugu vaadatav ka eraldiseisva mängufilmina. Esimest ja teist filmi saab vaadata Telia ja Elisa filmilaenutuse platvormidel.

Triloogia kolmas film «Apteeker Melchior. Timuka tütar» on triloogia filmidest psühholoogiliselt kõige pingestatum ja intensiivsem. Filmis on psühholoogilise trilleri elemente. Kolmas film on kulminatsiooniks kogu triloogiale – see on kolmest filmist kõige emotsionaalsem, ootamatute pööretega.