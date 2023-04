Rokk, roll ja suur tüli: ansambli Mötley Crüe liikmed on lootusetult riius

Tüli bändiliikmete vahel sai alguse juba 2022. aasta oktoobris, kui Mars andis teada, et on sunnitud terviseprobleemide järsu süvenemise tõttu loobuma tuuritamisest, kuid jätkab siiski bändi liikmena. Järgmisel päeval tegi ülejäänud bänd avalduse, milles selgitasid, et Mars on otsustanud bändist välja astuda ning pensionile minna.

Ansambli sõnul tähendab turneest loobumine ühtlasi bändist lahkumist, sest bändi põhiülesanne on tuuritamine ja kontsertide andmine, mida Mick Mars enam teha ei saa.

Mötley Crüe kaasasutaja ja kitarrist Mick Mars kaebas Mötley Crüe kohtusse, sest ülejäänud ansambel on Marsi keset hüvastijätutuuri ootamatult bändist välja arvanud, tuues põhjenduseks Marsi haiguse, mis ei võimalda tal täismahus tuuri kaasa teha. Marsi sõnul on tegemist põhjendamatu väljaheitmisega, sest ta on anküloseerivat spondüliiti (krooniline lülisammast kahjustav liigeshaigus) põdenud 27. eluaastast saati ning varem ei ole see bändiliikmeid seganud.

71-aastase Marsi sõnul ei võimalda haigus tal enam pidevalt teel olla, kuid ta on endiselt valmis salvestusteks ja üksikuteks kontsertideks.

Vaatamata probleemidele väidab Mars siiski, et suudab oma osi suurepäraselt mängida ning on valmis ja suuteline osalema kõiges, välja arvatud kontserditegevuses. Möödunud neljapäeval esitatud hagis väidabki Mars, et isegi kui tal ei ole võimalik enam sama koormusega mängimist jätkata, ei tähenda see, et ta oleks loobunud bändi osanikuks olemisest.