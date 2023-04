EKSA kirjastuselt on ilmunud kogumik Iiri kirjaniku, Nobeli laureaadi W. B. Yeatsi (1865–1939) luuletusi. 420 leheküljelise raamatu «Sümbolid» on koostanud, tõlkinud, kommenteerinud ja järelsõnastanud Märt Väljataga. Valimikku on võetud ka Ants Orase ja Marie Underi tõlked.