Narvas toimub nädalavahetusel rahvusvaheline laste ooperi- ja balletifestival

«Kohal on Rahvusooper Estonia haridusprogrammiga «Punamütsike ja seitse pöialpoissi», mis kaasab lapsi läbi mängu ja on igati sobiv valik, millega alustada koolieelikule ooperi- ja balletimaailma tutvustamist. Kõige väiksem teatripublik on fookuses ka kõigil teistel festivalipäevadel,» räägib peaprodutsent Julia Savitskaja.