Tabloited andis välja värvikireva videosingli

«Tema nimi on Kristi Veeranddisko ja ta laulab meie trummari Henriku põhibändis No More Fridays,» tutvustab Tabloitedi kitarrist Mart Niineste loole hääle andnud ja pooled sõnad teinud solisti.

Niineste sõnul kirjutas ta loo refrääni ja Kristi salmid: «Kuna me loo teemat omavahel kokku ei leppinud, siis võtke nüüd kinni, kas »Uus laine« on laul melomaaniast või seksist.» Ta täpsustab, et samanimelise ööklubiga pole palal pisematki pistmist: «See lugu lõhnas nagu suvaline vanakooli new wave, siit ka nimi.»

Loo video aga lõhnab nagu oleks selle teinud ühel sinisel esmaspäeva hommikul tuumapohmelli käes vaevelnud Andy Warhol peaparanduse eest Detroiti kohaliku kaabeltelevisiooni stuudios mõnele tänaseks ajaloo hämarusse vajunud Michigani uue laine bändile.

Niineste selgitab: «Selle video võtmeisik on koreograaf Sofia Kruusamägi, kelle seatud liikumiseta poleks saanud mu üsna umbmäärasest ideest asja. Filmisime ühel pühapäeva õhtul ühes rasketehnika remonditöökojas Tallinna lähedal. Pärast ladusin veidi pildikihte ja kruttisin värvitoone ja oligi olemas.»