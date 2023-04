«See, et poolakas näeb nüüd Mulgimaa metsinimest teleekraanil, on minu jaoks sama rõõmustav kui mõne kirjandusauhinna saamine,» oli Lindepuu ise rahul. See Mulgimaa metsinimene on tegelikult täielik fenomen. 1981. aastal Viljandi kaugõppekeskkooli lõpetanud mees on töötanud lukksepa ja tuletõrjujana, ta on näitekirjanik ja kergejõustikutreener. Tema teivashüpperekord on 3.05 ja oma tippmargi püstitas ta 53-aastasena.