SUUDLEMISEKS KÜSI LUBA! ⟩ Väike merineitsi langes tsensuuri ohvriks

«Väikese merineitsi» kaasajastatud versioonis, mis pole joonisfilm, kõlavad samad lood, mis said 1989. aastal tehtud joonisfilmist kuulsaks. Muusika autoriks on auhinnatud helilooja Alan Menken, kes sai sellele filmile loodud muusika ning originaallaulu eest ka Oscarid. Nüüd on ta koostöös noorema põlvkonna muusiku Lin-Manuel Mirandaga laulude sõnu kohendanud, vahendab The Times.

«Mõned sõnad on muudetud laulus «Suudle tüdrukut», sest inimesed on muutunud väga tundlikuks selle koha pealt, et (prints Eric) võiks ennast vastu tahtmist (Arielile) peale sundida. Oleme üle vaadanud ka laulu «Vaesed, õnnetud hinged», mis võiks noortele tüdrukutele kuidagi jätta mulje, et nad ei võiks rääkida ilma loata, kuigi nõid Ursula ilmselgelt manipuleerib Arieli oma häälest loobuma,» kommenteeris Menken oma valikuid väljaandele Vanity Fair.

Laulus «Suudle tüdrukut» laulab Arieli abimehest krabi: «Jah, sa tahad teda. Vaata teda, sa tead, et tahad. Võimalik, et tema tahab ka. On ainult üks võimalus talt küsida. Selleks pole vaja ühtegi sõna, mitte ühtegi. Lihtsalt suudle tüdrukut.»

Krabi toetuseks hakkavad Arieli ja Ericu paadi ümbruses sehkendavad linnud ja kalad samuti printsi suudlema ässitama. Laul suunab printsi Arieli suudlema enne, kui too kaotab oma hääle igaveseks.

Palas «Vaesed, õnnetud hinged» laulab õel vetenõid Ursula: «Mehed seal üleval ei salli palju lobisemist. Nad peavad jutukat neidu tüütuks. Maa peal eelistatakse, et daamid ei ütle sõnagi. Ja lõpuks, mu kallis, mida on väärt tühine lobisemine? Ole nüüd, nad ei ole vestlusest vaimustatud. Tõelised härrasmehed väldivad seda. Nad hoolitsevad ja hellitavad tagasihoidlikku daami. See, kes hoiab suu kinni, saab mehe endale.»

Halle Bailey mängib Disney toodetud «Väikese merineitsi» uusversioonis Arieli. Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Uuendatud versioone lauludest saab kuulda hiljemalt 26. mail, kui «Väike merineitsi» kinodesse jõuab ning päev hiljem saab seda vaadata ka Disney + platvormilt. Disney on muinasjutu uusversiooniga püüdnud igati poliitkorrektne olla ning valinud Arieli osasse mustanahalise noore näitleja Halle Bailey.