HEVISAURUSTE UUS TULEMINE ⟩ Kus saab Eestis kuulata Metallica uut albumit enne teisi?

Ajaloolised turundusapsakad

Metallica korraldas suured turundushoos sarnaseid kuulamispidusid ka 2008. aastal, kui töös oli bändi üheksas album. Ent toona ei läinud üritus sugugi niivõrd õlitatult, sest bänd oli kuulamispidudele eelnevatel nädalatel, kuudel ning suisa aastatel lubanud fännidele lugusid, mis on suuremad kui elu ning näitavad Metallicat nende kõige heavymas võtmes. Tõotus oli, et nad näitavad fännidele sellist Metallicat, nagu kuulajad nägid ja kuulsid viimati 1990. aastate alguses.

See üritus päädis aga sellega, et bändi esindajad survestasid nii ajakirjanikke, kriitikuid kui ka mõningaid sõnakamaid fänne tagasi võtma ning eemaldama kõiki negatiivseid arvustusi, mis paar päeva pärast eelkuulamist internetti jõudnud olid.

See tekitas fännide seas kõvasti meelehärmi, sest näis, et bändi eesmärk pole mitte pakkuda fännidele head muusikat, vaid nende rahakoti arvelt rikastuda.

Fännide lohutuseks aga näib, et Metallica on sellest faasist välja kasvanud, kus turundus oli veel üks moodus lademetes raha kokku kühveldada. Tundub, et mehed on naasnud areenile ikka ennekõike muusika pärast.