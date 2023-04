Netflix hittseriaal saab animeeritud järje

Animeeritud seriaali eest vastutavad Eric Robles ja Flying Bark Productions, mitte «Veidrad asjad» seriaali esialgsed loojad, vennad Dufferid. Siiski on teada, et ka Dufferid on projektiga mõnevõrra seotud ning täidavad animeeritud seriaali juures vastutavate produtsentide rolli.

Dufferite sõnul on see juba omamoodi unistuse täitumine, et animeeritud seriaali võimalus üleüldse laual on. «Oleme alati unistanud sellest, et «Veidrad asjad» võiks olla animeeritud seriaal nagu olid laupäevahommikused multikad, mida me üles kasvades vaadata armastasime. See on meeletult põnev,» seisab Dufferite avalduses.

«Me ei saaks olla rohkem vaimustuses sellest, mida Eric Robles oma meeskonnaga seni on välja mõelnud ja loonud – stsenaarium ja visuaal on täiesti uskumatud ning me ei jõua ära oodata, et see seiklus jätkuks,» lisasid vennad.

«Veidrad asjad» on üks Netflixi edukamaid originaalseriaale, mis on alates seriaali debüüdist 2016. aastal tõusnud ülemaailmse menuki staatusesse. Seriaali esimesed neli hooaega on purustanud Netflixi vaatajarekordeid ning seriaali neljas hooaeg hoidis ühel hetkel ka ööpäeva jooksul enim vaadatud seriaali rekordit.

Seriaali viies ja viimane hooaeg jõuab vaatajateni eeldatavasti 2024. aastal.

2022. aasta juulis teatas Netflix kavatsusest tuua vaatajateni «Veidrate asjade» jätkuseriaal. Seriaali loojad leidsid siis, et tegemist võiks olla seriaaliga, mis heidab valgust Eleveni ja Steve Harringtoni kujunemislugudesse, kuid millises faasis seriaal on ning millele täpselt keskendub, hetkel teada ei ole.