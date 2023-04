Sveta Baaris esineb reedel Ameerika industriaalmuusika imemees

Heliliselt lai ning lüüriliselt terav The Soft Moon on 2009. aastast rabanud oma agressiivse post-pungiga, mis ei hoia tagasi ei emotsioonis ega aususes. USA muusiku Luis Vasquez'i sooloprojekt on avaldanud 13 aasta jooksul viis stuudioalbumit, ohtralt singleid ja suurejoonelisi remikse teistele kultusartistidele nagu Mogwai, Boy Harsher ja She Past Away.