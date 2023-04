Jüri Reinvere kontserdi viiulile ja harfile toob esiettekandele Ameerika tipporkester

Seda annab teada orkester avalikustades oma uue hooaja kava. Kontserdi solistideks on maailmanimega viiuldaja Leila Josefowicz ja harfil orkestri sooloharfist Trina Struble. Reinvere Kontsert viiulile ja harfile on Clevelandi sümfooniaorkestri värske tellimustöö. Kontserdid leiavad aset 23. ja 25. mail 2024. aastal Clevelandi Severance Hallis.

Jüri Reinvere on kirjutanud viimastel aastatel mitmeid kaalukaid sümfoonilisi teoseid, mis on tulnud esiettekandele tuntud sümfooniaorkestrite ja dirigentide poolt. Nende hulgas on esitused Berliini Filharmoonikutega Andris Nelsonsi juhatusel, Baieri Raadio sümfooniaorkestriga Pablo Heras-Casado juhatusel, Gewandhaus-orkestri ja Clevelandi sümfooniaorkestriga Franz Welser-Mösti juhatusel, Eesti Festivaliorkestriga Paavo Järvi juhatusel, Bambergi sümfoonikutega Andris Nelsonsi juhatusel, NDR Elbphilharmonie sümfooniaorkestriga Juraj Valčuha juhatusel ja ERSOga Olari Eltsi, Mihkel Kütsoni ja Kaspar Männi juhatusel. Saksamaa linnade orkestrid võtavad samuti Reinvere teoseid meeleldi oma kavadesse, sellel aastal näiteks Eisenach, Gotha, Osnabrück, Kiel jt. Tänavu juulis Pärnu muusikafestivalil saab Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkestri esituses kuulda Jüri Reinvere kõige värskemat, spetsiaalselt neile kirjutatud orkestriteost.

Clevelandi sümfooniaorkester on Ameerika ühe pikima ajalooga tipporkestreid, asutatud 105 aastat tagasi. New York Times on seda nimetanud «Ameerika säravaimaks orkestriks» ja tunnustanud orkestri virtuoossust, kõlavärvide mitmekesisust ning väga head ansamblilisust. Ajakirja Gramophone maailma parimate orkestrite reitingus on Clevelandi sümfooniaorkester 7. kohal. Orkestri muusikajuhid on olnud George Szell, Lorin Maazel, Pierre Boulez ja praegu üks maailma juhtivaid dirigente Franz Welser-Möst, kes on korduvalt olnud ka Viini Filharmoonikute ees Viini uusaastakontserdi dirigent, nagu ka Andris Nelsons. Welser-Möst on tuntud ka kui Salzburgi festivali üks tihedamini kutsutud dirigente.