«Ülekohtu toimikud 2»: staažikas prokurör Heino Tõnismägi esitles arhiivikogumiku teist osa

«Faktid ja statistika on teada, aga mina tahtsin kirjutada emotsioonidest, tragöödiast, mida tõi nõukogude võim,» tutvustas 80ndates eluaastates Tõnismägi oma värsket teost.

«Käesolev raamat jätkab juba alustatud temaatikaga. Need on mitte kabinetivaikuses sündinud hirmulood, vaid reaalsest elust võetud dokumentalistika. Juhtmõtteks – et ei läheks meelest, mis meiega tehti ja mis meie tegemata jätsime,» tutvustatakse kaanel.