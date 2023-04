Suri ABBA kauaaegne kitarrist

Wellanderi panust võib kuulda ABBA hittidel, nende seas «Knowing Me Knowing You», «Slipping Through My Fingers» ja «Eagle». Pärast Wellanderi surma mälestasid kitarristi ABBA liikmed Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog ning Anni-Frid Lyngstad.