«Täiesti alandav kogemus!» Punkbändi ei lubatud Suurbritanniasse esinema

Bänd kommenteeris, et see oli piinlik ja alandav kogemus. Inglismaa bändi The Charlatans ninamees Tim Burgess arvas, et bändi õudustäratav kogemus näitab juba ära, millist kahju toob Brexit tuuritavatele muusikutele. «Trigger Cutiga juhtunu on hirmus, sest nüüd seisavad bändid Euroopa Liidust vastamisi segaste ja keeruliste reeglitega, mis tähendab, et Suurbritannias esinemisel ei pruugigi enam nende jaoks mingit mõtet olla.»