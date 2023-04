«Räägin, mis sellest sai...» Tambet Tuisk viis neiu kohtingule erootilist filmi vaatama

«Käies kinos näen ma ikka ja jälle äraseletatud nägudega paare. Nende olekust on kohe aru saada, et nad on kohtamas ja suhe on päris algusjärgus. Tore, et see kinos kohtamine pole aegade jooksul kuhugi kadunud. Ka mina toimisin 1992. aastal täpselt samuti - kutsusin kutsusin tüdruku, kellesse olin armunud, kinno kohtingule. Sel kolmapäeval 12.04 kell 19.00 vaatame Kogukonnakinos seda sama filmi «Ürginstinkt» ja ma räägin, mis sellest kohtingust sai,» tutvustab programmi kuraator Tambet Tuisk kolmapäevast eriseanssi.