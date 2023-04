Prantsuse staarnäitlejat süüdistatakse taas seksuaalses väärkohtlemises

Prantsuse uurivale ajakirjandusele keskendunud uudissaidi Mediapart uurimine on toonud ilmsiks hulga juhtumeid, kus näitleja Gérard Depardieu on käitunud sobimatult. Kuude pikkuse uurimise järel on selgunud, et Depardieu on naiskollege korduvalt ahistanud ligi 20 aasta vältel.

Mediaparti avaldatud aruanne sisaldab muuhulgas ka 13 naise tunnistusi, kes väidavad, et Depardieu on neid korduvalt ja peaaegu süstemaatiliselt ebasündsate kommentaaridega tülitanud, käperdanud, ebasobivalt lähenenud ning seda ligi 20 aasta jooksul erinevate telesarjade ja filmide võtetel, sealhulgas Netflixi sarjas «Marseille», eluloofilmis «Dumas» ja komöödias «Big House».

Näitleja ise on keeldunud kommentaaride andmisest, ent Depardieu advokaadid eitasid igasugust kuritegelikku ja ahistavat käitumist. Pariisis asuva advokaadibüroo meelest põhineb aruanne «subjektiivsetel hinnangutel ja/või moraalsetel hinnangutel».

Näitleja väidetav käitumine on suures osas olnud suunatud noortele naisnäitlejatele, meigikunstnikele, võttetehnikutele ning hõlmanud soovimatut puudutamist, käperdamist, pealetükkivat käitumist, nilbeid kommentaare ning «ebamugavust valmistavaid oigavaid häälitsusi».

Uurimusest selgub aga, et teised meeskonnaliikmed on Depardeu käitumist ignoreerinud ning sageli naiskolleegid välja naernud, tuues välja, et tegemist on lihtsalt «Gérardile omaste veidrustega, mida tuleb lihtsalt taluda».

20 režissöörist ja produtsendist, kellelt Mediapart kommentaari püüdis saada, vastasid vaid 11 ning neist kõik peale ühe vastasid, et ei ole sellist käitumist täheldanud või on selle kohta kuulnud hiljem ning kolmandatelt isikutelt.