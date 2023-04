Del Rey on ajakirjanike jaoks ligitõmbav, ent läbinähtav. Tema, kes ta pole möödunud peeglist, millest poleks pilku näpanud, teadis, et kui ta soovib saada ikooniks, tuleb kõlada eraldiseisvana, ülilahedana, puutumatuna. Ta asus kaotatud paradiisi otsingule. Üks paik, kust seda tihti püütakse leida, on Los Angeles, võrdlemisi noor ja seetõttu idealistlik linn, esindades kõike, mis on Ameerikas head.