INTERVJUU ⟩ Juhan Ulfsak: üritan teatris teha nii, et kõik võiksid aru saada

Tema eelmised lavastused («Pigem ei» ja «Melanhoolia» Von Krahlis) on mõlemad saanud teatripreemiate jagamisel lavastajaauhinna ehk tunnistatud aasta parimaks. Talle meeldib mõelda neist ka kui triloogiast, kus on kõigis proovinud lugu jutustada.

Eelmisel aastal tähistati siin-seal ka Pasolini 100. sünniaastapäeva. See vastuoluline kunstnik tapeti 1975 segastel asjaoludel (mõned ütlevad, et homoseksuaalne kiremõrv, mõned, et kommunismi pärast) Rooma lähedal Ostia rannal.