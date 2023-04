KUULA ⟩ Legendaarse A-Rühma uus singel ennustab maailmalõppu

Uue singli temaatikaga mõtestatakse kognitiivset dissonantsi maailmalõpu lävel: «Antud lugu inspireeris minu puhul meeleline segadus ja kognitiivne dissonants, mis meeli halvab. Kerglased ja kohati jaburad tegevused miksitud õudust tekitavate reaalkaadritega sõjast ja õõvastavatest sündmustest tekitavad küsimuse, et kas me olemegi tunnistajateks maailma lõpu algusele?!» kommenteeris Cool D.

«Maailm lõppes juba 2012 nagu maiad ennustasid. Aga iga lõpp on millegi uue algus: oleme hetkel uue maailma sünni juures ja nagu iga sünnitus, on see raske. Ja nüüd on meie teha, kuidas see protsess läheb,» rääkis Genka.