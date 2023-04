OOTAMATU TERVISEHÄDA ⟩ Armastatud näitleja Jamie Foxx viidi haiglasse

«Tahtsime jagada, et mu isal Jamie Foxxil tekkis eile terviseprobleem,» kirjutas Instagramis näitleja tütar Corinne. «Tänu kiirele tegutsemisele ja hoolele on ta juba paranemas. Me teame, kui armastatud ta on ja hindame teie palveid. Perekond soovib praegu privaatsust.»