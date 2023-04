Minu kindlus, paradiis ja ... lava?

Tänavuse Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti paviljon paneb mõtlema, mis on kodu tähendus – on see inimesed, privaatsus või hoopiski kolm korrust, külalised ja kindel päevaplaan? Eesti paviljoni lavastajad Liisa Saaremäel ja Keithy Kuuspu on jõudnud sellele juba mõelda.