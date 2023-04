Viimase sauruse kõbusad korinad

Ehkki Metallica liikmed käivad juba kuuenda kümnendi lõpuaastaid, oli bänd laval igati veenev ning oma brändi vääriline. Tahaks uskuda ja loota, et see aeg, mil neil tuleb aeg öelda «welcome home (sanitarium)», või tõdeda, et kätte on jõudnud «time to kiss your ass goodbye» – kui laenata tsitaate nende endi loomingust – jääb tänasest vaadates veel kaugele.

Eestis esines Metallica juba neljandat korda, mis on samapalju kui thrash metal’i suure neliku ülejäänud liikmetel – Slayer, Megadeth ja Anthrax – seni kolmepeale kokku. Lõpetuseks on paslik meenutada, et Tartus on maailmatasemel thrash metal´it kontserdil näha ja kuulda saanud ka varem ning mõlemal korral olid tuletoojaks Metallicaga lähedalt seotud bändid: 1990. aastal Death Angel ning 2005. aastal Exodus. Pole see «Tarto liin» midagi nii «vaene», nagu vanas laulus kurdetakse...